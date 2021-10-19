منتخب الإمارات يهزم غوام في كأس ديفيز للتنس

المصدر: الإمارات اليوم

حقق منتخب الإمارات للتنس فوزا مهما في انطلاق منافسات كاس ديفيز والمقامة في البحرين بمشاركة 12 دولة وذلك بعد فوزه على غوام بثلاثة مواجهات مقابل لاشيء بينما فاز منتخب السعودية على البحرين بنفس النتيجة. وسيلتقي ابيض التنس اليوم في قمة مبكرة مع المنتخب السعودي في مواجهة قد ترسم أبرز ملامح المنافسات بشكل مبكر.

ونجح لاعبو الامارات من تقديم مستويات مميزة خلال المباريات مع منتخب غوام، حيث فاز عمر العوضي على كاماتشو كامدين (7-5)و(6-2)، بينما فاز عبدالرحمن الجناحي على كالدويل ماسون (6-3)و(6-1). وفي المواجهة الثالثة فاز الثنائي عمر العوضي وحمد الجناحي على ثنائي غوام كاماتشو واوكاهاما بمجموعتين نظيفتين، وبواقع (6-2) و(6-4)، تفوق بها الثنائي الاماراتي بشكل فني مميز.

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