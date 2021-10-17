المصدر: الإمارات اليوم

مشاركة

لم تُحدد حتى الآن مشاركة سباحة المنتخب الوطني ليلى الخطيب في البطولة العربية المقبلة، خصوصاً بعدما أعلن الاتحاد قائمة المشاركات من دون تواجد اسمها، مع العلم أنها حصدت ثلاث ذهبيات في البطولة العربية الأخيرة.

دراجات

قام فريق دراجات بالتوقيع مع لاعب ليمثله في بطولة هذا العام، لكنه فوجئ بعد ذلك بأن اللاعب مسجل في ناد آخر ولن يحق له المشاركة إلا بعد الحصول على استغناء من ناديه.

شرط

اشترط مدرب أجنبي على إدارة النادي استبدال جميع المحترفين الأجانب تمهيداً لقبول التعاقد واستلام تدريب الفريق، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض كون هذا الشرط سيدخل النادي في ضائقة مالية محتملة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news