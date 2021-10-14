"الرابطة" توافق على طلب الوحدة وتعدل موعد لقاء خورفكان في الكأس

المصدر: الإمارات اليوم

وافقت اللجنة الفنية لرابطة المحترفين، على طلب تعديل موعد مباراة الوحدة أمام ضيفه خورفكان، في إياب الدور الأول لكأس رابطة المحترفين، للموسم 2021- 2022، لتقام في السادسة من مساء 7 نوفمبر 2021، بدلاً عن موعدها الأول، والمحدد 26 الجاري. وتأتي موافقة الرابطة واللجنة الفنية على طلب الوحدة، بتأجيل موعد المباراة، دعماً لمشوار النادي في المراحل الحاسمة لدوري أبطال آسيا 2021، وتأكيداً على المساندة المستمرة لأنديتنا في "المشاركات القارية"، أملاً في تحقيق النتائج المطلوبة، والتأهل للمباراة النهائية، بما ينعكس إيجاباً على تصنيف الإمارات الآسيوي، وهو ما سيعود بالنفع لكل الأندية المحترفة.

وأعربت الرابطة عن أمنياتها بالتوفيق للوحدة في استمرار مشاركته القارية في أبطال آسيا 2021، حيث يلتقي منافسه النصر السعودي في الساعة السابعة من مساء بعد غد، على ستاد "مرسول بارك"، بالعاصمة السعودية الرياض في ربع النهائي.

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