مباريات اليوم
تصفيات كأس العالم (أوروبا)
البرتغال - لوكسمبورغ 22:45
أوكرانيا - البوسنة والهرسك 22:45
السويد - اليونان 22:45
إنجلترا - المجر 22:45
تصفيات كأس العالم (آسيا)
الإمارات - العراق 20:45
اليابان - أستراليا 14:14
إيران - كوريا الجنوبية 17:30
سورية - لبنان 20:00
السعودية - الصين 21:00
تصفيات كأس العالم (إفريقيا)
زمبابوي - غانا 17:00
ناميبيا - السنغال 17:00
النيجر - الجزائر 19:00
الكونغو - توغو 20:00
غينيا - المغرب 23:00
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