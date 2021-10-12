مباريات اليوم

المصدر:
  • الإمارات اليوم
التاريخ:

تصفيات كأس العالم (أوروبا)

البرتغال - لوكسمبورغ 22:45

أوكرانيا - البوسنة والهرسك 22:45

السويد - اليونان 22:45

إنجلترا - المجر 22:45

تصفيات كأس العالم (آسيا)

الإمارات - العراق 20:45

اليابان - أستراليا 14:14

إيران - كوريا الجنوبية 17:30

سورية - لبنان 20:00

السعودية - الصين 21:00

تصفيات كأس العالم (إفريقيا)

زمبابوي - غانا 17:00

ناميبيا - السنغال 17:00

النيجر - الجزائر 19:00

الكونغو - توغو 20:00

غينيا - المغرب 23:00

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