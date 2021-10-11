المصدر: الإمارات اليوم

لجنة

انتقد مراقبون عدم قيام لجنة المنتخبات الوطنية باتحاد الكرة بعقد اجتماع طارئ لدراسة وضع المنتخب والعمل على إيجاد الحلول المناسبة للمشكلة التي يواجهها، وبث الروح المعنوية في أوساط اللاعبين بعد النتائج السلبية الأخيرة في تصفيات مونديال 2022.

ليلى

غابت سباحة منتخب الإمارات ليلى الخطيب عن منافسات بطولة ايبكس للسباحة بمجمع حمدان الرياضي، والتي شارك فيها كل سباحي المنتخب بسبب وجودها في معسكر خارجي في بريطانيا استعداداً للمشاركة في البطولة العربية للسباحة.

غضب

أوقفت إدارة أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين المفاوضات المنفردة التي قامت بها مع أحد المهاجمين الأجانب، بعد أن غضب المدرب من تلك الخطوة وتمسكه بالمهاجم الأجنبي الحالي الذي اعتبره أحد نجوم الفريق، رغم أنه لم يسجل أي هدف حتى الآن.

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