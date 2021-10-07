مباريات اليوم
تصفيات المونديال (آسيا)
الإمارات - إيران 20:45
كوريا الجنوبية - سورية 15:00
إندونيسيا - تايبيه 17:00
العراق - لبنان 18:30
السعودية - اليابان 21:00
أستراليا - عمان 22:30
دوري الأمم الأوروبية
بلجيكا - فرنسا 22:45
تصفيات المونديال (إفريقيا)
تونس - موريتانيا 23:00
تنزانيا - بنين 17:00
الكونغو - مدغشقر 17:00
نيجيريا - إفريقيا الوسطى 20:00
رواندا - أوغندا 20:00
غينيا الاستوائية - زامبيا 20:00
ليبيريا - الرأس الأخضر 17:00
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