مباريات اليوم

المصدر:
  • الإمارات اليوم
التاريخ:

تصفيات المونديال (آسيا)

الإمارات - إيران 20:45

كوريا الجنوبية - سورية 15:00

إندونيسيا - تايبيه 17:00

العراق - لبنان 18:30

السعودية - اليابان 21:00

أستراليا - عمان 22:30

دوري الأمم الأوروبية

بلجيكا - فرنسا 22:45

تصفيات المونديال (إفريقيا)

تونس - موريتانيا 23:00

تنزانيا - بنين 17:00

الكونغو - مدغشقر 17:00

نيجيريا - إفريقيا الوسطى 20:00

رواندا - أوغندا 20:00

غينيا الاستوائية - زامبيا 20:00

ليبيريا - الرأس الأخضر 17:00

طباعة
أعلى