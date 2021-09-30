28 لاعباً في القائمة النهائية للمنتخب استعداداً لمواجهتي إيران والعراق

المصدر: الإمارات اليوم

أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني، الهولندي فان مارفيك عن القائمة النهائية للأبيض استعداداً لمواجهتي إيران والعراق ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 يومي 7 و 12 أكتوبر في استاد زعبيل بنادي الوصل.

وضمت القائمة النهائية 28 لاعباً هم: علي خصيف ، فهد الظنحاني ، عادل الحوسني ، محمد الشامسي ، بندر الأحبابي ، سالم سلطان ، عبدالعزيز هيكل ، شاهين عبدالرحمن ، وليد عباس ، محمود خميس ، خليفة الحمادي ، محمد العطاس ، الحسن صالح ، يوسف جابر ، ماجد حسن ، علي سالمين ، عبدالله رمضان ، محمد عباس ، عبدالله حمد ، ماجد راشد ، فابيو دي ليما ، خلفان مبارك ، كايو كانيدو ، خليل الحمادي ، محمد جمعة عيد ، طحنون الزعابي ، علي مبخوت وسبيستيان تيغالي.

وبدأ الأبيض تجمعه صباح اليوم في دبي وأدى أولى حصصه التدريبية في الملعب الفرعي بنادي الوصل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news