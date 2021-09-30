    العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    28 لاعباً في القائمة النهائية للمنتخب استعداداً لمواجهتي إيران والعراق

    المصدر:
    • الإمارات اليوم
    التاريخ:

    أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني، الهولندي فان مارفيك عن القائمة النهائية للأبيض استعداداً لمواجهتي إيران والعراق ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 يومي 7 و 12 أكتوبر في استاد زعبيل بنادي الوصل.

    وضمت القائمة النهائية 28 لاعباً هم: علي خصيف ، فهد الظنحاني ، عادل الحوسني ، محمد الشامسي ، بندر الأحبابي ، سالم سلطان ، عبدالعزيز هيكل ، شاهين عبدالرحمن ، وليد عباس ، محمود خميس ، خليفة الحمادي ، محمد العطاس ، الحسن صالح ، يوسف جابر ، ماجد حسن ، علي سالمين ، عبدالله رمضان ، محمد عباس ، عبدالله حمد ، ماجد راشد ، فابيو دي ليما ، خلفان مبارك ، كايو كانيدو ، خليل الحمادي ، محمد جمعة عيد ، طحنون الزعابي ، علي مبخوت وسبيستيان تيغالي.

    وبدأ الأبيض تجمعه صباح اليوم في دبي وأدى أولى حصصه التدريبية في الملعب الفرعي بنادي الوصل.

     

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