المصدر: الإمارات اليوم

عقد

وعد المسؤول البارز في أحد الأندية وكيل أعمال اللاعب الأجنبي الكبير، خلال جلسة مشتركة، بإعادة النظر في بعض البنود الخاصة بعقد اللاعب وإمكانية زيادة راتبه، مع بداية الدور الثاني للدوري، نظراً إلى المستوى المتطور الذي ظل يقدمه مع النادي منذ انتقاله أخيراً.

مسؤولية

حمّل إداري أحد فرق المحترفين مسؤولية الخسائر التي لحقت بالفريق لمجلس إدارة النادي، وذلك لعدم حضورهم تدريبات الفريق والمباريات الرسمية، ما أثر معنوياً في أعضاء الفريق (حسب وصفه)، متمنياً تصحيح الموقف قبل استفحاله.

توصية

أوصت شركة لكرة القدم في أحد الأندية بتمديد عقد لاعب أجنبي في فئة المقيمين، بعدما تلقى عرضاً من إحدى الأندية المنافسة، خصوصاً أنه من العناصر الأساسية في الفريق.

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