مباريات اليوم
دوري أدنوك للمحترفين
الظفرة - اتحاد كلباء 18:45
الجزيرة - العروبة 18:45
الوصل - شباب الأهلي 21:00
دوري أبطال أوروبا
أياكس أمستردام - بشكتاش 20:45
شاختار - إنتر ميلان 20:45
سان جيرمان - مانشستر سيتي 23:00
لايبزيج - كلوب بروج 23:00
بوروسيا دورتموند - سبورتينج 23:00
ميلان - أتلتيكو مدريد 23:00
بورتو - ليفربول 23:00
ريال مدريد - شيريف تيراسبول 23:00
الدوري السعودي
الفيحاء - الهلال 19:25
الطائي - النصر 21:25
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