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    العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    مباريات اليوم

    المصدر:
    • الإمارات اليوم
    التاريخ:

    دوري أدنوك للمحترفين

    الظفرة - اتحاد كلباء 18:45

    الجزيرة - العروبة 18:45

    الوصل - شباب الأهلي 21:00

    دوري أبطال أوروبا

    أياكس أمستردام - بشكتاش 20:45

    شاختار - إنتر ميلان 20:45

    سان جيرمان - مانشستر سيتي 23:00

    لايبزيج - كلوب بروج 23:00

    بوروسيا دورتموند - سبورتينج 23:00

    ميلان - أتلتيكو مدريد 23:00

    بورتو - ليفربول 23:00

    ريال مدريد - شيريف تيراسبول 23:00

    الدوري السعودي

    الفيحاء - الهلال 19:25

    الطائي - النصر 21:25

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