المصدر: الإمارات اليوم

محترف

اعتذر مشرف لفريق محترف عن الإدلاء بتصريحات بعد المباراة، كونه ينتظر حسم ملف المحترفين الأجانب، ليشعر بالطمأنينة على مستقبل الفريق، قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية.

خلاف

نجح مسؤول بارز بأحد الأندية في احتواء خلاف بسيط نشب بين أحد أعضاء الجهاز الفني وبين أحد إداريي الفريق، بعدما طلب مدرب الفريق تقريراً خاصاً بشأن انضباط لاعبين في التمارين.

سباحة

عقدت اللجنة الأولمبية أمس اجتماعاً مع أعضاء الجمعية العمومية ومجلس إدارة اتحاد السباحة لبحث إمكانية إجراء انتخابات الاتحاد التي كان يجب أن تجرى منذ عام، ولكنها توقفت بسبب تعديل اللوائح وطلب «دولي السباحة».

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