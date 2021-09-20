مهارة «الشاب مهدي» حسمت القمة لشباب الأهلي

بدأت ملامح دوري المحترفين تظهر مع نهاية الجولة الرابعة التي اختتمت أول من أمس، وكانت الأفضل والأقوى حتى الآن مع بداية تحسن درجات الحرارة، إضافة إلى ظهور المستوى الفني المناسب للفرق، خصوصاً في الصدارة.

وتشير الملامح الأولية للبطولة إلى أن درع الدوري لن يخرج عن أربعة فرق قدمت مستويات قوية وحافظت على نتائجها الجيدة حتى نهاية الجولة الرابعة، وهي أندية العين وشباب الأهلي والجزيرة، والشارقة رغم خسارته.

ونجح شباب الأهلي في حسم قمة الجولة أمام الشارقة رغم التأخر في أكثر من مناسبة، إلا أن الشوط الثاني شهد تغير الفريق تماماً بفضل القراءة الجيدة للمدرب المواطن مهدي علي، والتغييرات التي حولت مجرى المباراة ليحقق فوزاً مهماً على الشارقة في واحدة من أجمل مباريات الدوري وبفضل مهارة جديدة وموهبة سيكون لها شأن كبير في البطولة هذا الموسم، وهو اللاعب الشاب الإيراني مهدي قائدي.

وحقق الجزيرة فوزاً صعباً على فريق الإمارات المكافح الذي بالرغم من تواجده في مؤخرة جدول الترتيب إلّا أنه يقدم مباريات قوية، رغم أن صفوفه لم تكتمل على مستوى اللاعبين الأجانب، وعاد النصر إلى الانتصارات على حساب خورفكان بثلاثية نظيفة، لكن الفوز لم يكن مُرضياً للجمهور الذي كان ينتظر أن يكون «العميد» منافساً على لقب الدوري، ورغم الإخفاق والخسارة في مباراتين إلا أن الفريق حالياً في المركز الخامس بفارق ست نقاط عن المتصدر.

وفي المنطقة الغربية خسر الظفرة أمام بني ياس ليعود «السماوي» بثلاث نقاط ثمينة، أما العين فحقق أفضل بداية منذ ثلاثة مواسم، بالفوز في أربع مباريات متتالية، قد يكون جدول المباريات خدم الفريق إلا أن ذلك لا ينفي أن العين تغير بشكل كبير على مستوى العروض والنتائج واللاعبين الأجانب، والفرصة متاحة للفريق إذا كان يريد استمرار العروض والنتائج بالفوز على العروبة في الجولة المقبلة.

قمة الوصل والوحدة لم تكن على المستوى المطلوب وانتهت بالتعادل الإيجابي، والذي هو بالتأكيد في صالح الوحدة قبل صاحب الأرض الوصل، لكن المحون لجمهور الفريقين هو عدم تواجدهما في سباق المنافسة على لقب الدوري، بعد فقدان العديد من النقاط في أول أربع جولات.

سؤال الجمهور

ورصدت «الإمارات اليوم» سؤالاً عن رأي الجمهور في قمة الشارقة وشباب الأهلي وسبب خسارة الشارقة، بسؤال على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «شاركنا الرأي.. ما هو سبب خسارة الشارقة أمام شباب الأهلي في الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي؟ وتم رصد ثلاث إجابات، هي: تبديلات مهدي علي، إرهاق لاعبي الشارقة، مهارة لاعب شباب الأهلي مهدي قائدي.

وخلال التصويت الذي شارك فيه، 296 مصوتاً أجمع 42.3٪ من المشاركين على مهارة لاعب شباب الأهلي مهدي قائدي، في حين اختار 33.2٪ إرهاق لاعبي الشارقة، و24.5٪ تبديلات مهدي علي.

وأكد المحلل الفني خالد عبيد، أن مباراة شباب الأهلي والشارقة تعتبر من المباريات الرائعة في الجولة والبطولة حتى الآن، وفاز شباب الأهلي ليس بسبب أنه كان الأفضل، لكن ظروفاً عديدة أسهمت في هذا الانتصار، ومنها ظهور الإرهاق على عدد من لاعبي الشارقة.

وقال خالد عبيد، لـ«الإمارات اليوم»: «مباراة قوية خسر فيها الشارقة بالنيران الصديقة وليس بسبب آخر، نعم كانت هناك تبديلات جيدة من مدرب شباب الأهلي مهدي علي، ومهارة فائقة من اللاعبين، لكن الشارقة خسر المباراة بنفسه بهدف في مرماه، إضافة إلى إرهاق عدد من لاعبيه في الشوط الثاني نتيجة لضغط المباريات».

وأضاف: «فريق العين هو الأفضل وخدم نفسه بنفسه، ولم يخسر أي نقطة حتى الآن على عكس شباب الأهلي الذي تعادل أمام العروبة والجزيرة أمام اتحاد كلباء، كلها نقاط تفرق في النهاية، كما أن فريق الشارقة لايزال في المنافسة على اللقب رغم الخسارة أمام شباب الأهلي، وسيظهر بشكل أفضل في المباريات المقبلة، خصوصاً بعد الانتهاء من المباريات الآسيوية».

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