المصدر: الإمارات اليوم

شائعة

دحضت إدارة أحد أندية دبي الشائعات التي تم تداولها، عبر منصّات التواصل الاجتماعي، برحيل المدرب الأجنبي بسبب سوء النتائج، إذ أكد مصدر مسؤول في النادي للمقربين منه أن إدارة شركة كرة القدم في النادي لم تفكر في مثل هذا القرار من قريب أو بعيد.

مدرب

طالب مغرّدون إدارة أحد الأندية بإصدار بيان رسمي تعلن فيه تجديد ثقتها بمدرب الفريق ودعمه معنوياً، في أعقاب الانتقادات العنيفة التي تعرّض لها، والتي تطالب برحيله بعد الخسارة التي تعرّض لها الفريق في الدوري.

عقد

رفض لاعب أجنبي الانتقال على سبيل الإعارة إلى أحد أندية الدوري، مؤكداً لإدارة ناديه أنه يرغب في استكمال عقده مع فريقه، أو فسخ العقد وحصوله على مستحقاته كاملة، قبل أن يفكر في وجهته المقبلة.

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