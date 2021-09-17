صافرة نسائية لمباريات دوري أدنوك للمحترفين

المصدر: منصور السندي ■ دبي

كشف نائب رئيس لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم، الحكم الدولي السابق محمد عمر، أنهم يسعون لاختيار الوقت المناسب للزج بحكمات في كرة القدم، للمشاركة في إدارة مباريات دوري أدنوك للمحترفين في كرة القدم للرجال، مشيراً إلى أنهم لمسوا أن هناك حماساً لدى الحكمات للمشاركة في إدارة مباريات دوري الرجال، علماً أن لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم كانت قد منحت، أخيراً حكمات كرة قدم، فرصة المشاركة في إدارة مباريات في دوري الدرجة الأولى والرديف.

وقال محمد عمر لـ«الإمارات اليوم»: «سنقوم بالتنسيق مع إدارة الحكام في اتحاد الكرة لاختيار الوقت المناسب الذي يمكن من خلاله مشاركة حكمات في إدارة مباريات في دوري أدنوك».

يذكر أن الحكمتين خلود الزعابي (ساحة) وأمل جمال (مساعد)، كانتا قد حصلتا على الشارة الدولية في التحكيم، وتشاركان حالياً في إدارة العديد من المباريات الخارجية في كرة القدم للسيدات، منها مشاركتهما الاخيرة في كأس العرب للسيدات التي أقيمت بمصر إلى جانب مشاركتهما في إدارة مباريات كرة القدم للسيدات محلياً.

وبشأن تقييمهم في لجنة الحكام في اتحاد الكرة عن أداء الحكام بعد مرور ثلاث جولات على إنطلاقة دوري أدنوك، أكد محمد عمر أن الحكام بدأت مستوياتهم التحكيمية ترتفع إلى الافضل.

وأضاف: «من أصل الجولات الثلاث الماضية عندنا فقط الجولة الثانية لم نكن مرتاحين منها من الناحية التحكيمية، نظراً لكون أن طموحنا كان أكبر، لأنه كانت هناك حالات تحكيمية، في حين أن في الجولتين الأولى والثالثة فإن الحكام تميزوا في إدارة المباريات وكانت قراراتهم متميزة، ولم تكن هناك أي قرارات مؤثرة على نتائج المباريات، مشدداً على أنهم يسعون للأفضل».

وأوضح: «الجولة الرابعة تعد جولة مهمة جداً، وسيكون فيها دربيات، وأتمنى التوفيق لجميع الأندية». وعن مدى نجاح حكام الفيديو المساعدين في المساعدة بإدارة مباريات الدوري حتى الآن، أكد محمد عمر أن هذا الأمر بدأ يأتي بنتائج إيجابية، وأن الحكام بدأوا يطبقون تقنية الفيديو بشكل جيد، مشيراً إلى أنه يتوقع أن يتم تطبيق تقنية الفيديو بشكل أفضل خلال الجولات المقبلة.

وبخصوص التأخر في اتخاذ القرارات التحكيمية من قبل حكم الساحة عند استدعائه من قبل حكم «الفار»، قال محمد عمر: «التأخر في اتخاذ القرارات كان موجوداً في الفترات السابقة، لكن في هذا الموسم تم تلافي هذا الأمر، ولم يكن هناك تأخير واضح عند استدعاء حكام الساحة من قبل (الفار)».

وبشأن الوقت المثالي، أوضح نائب رئيس لجنة الحكام «يفترض أن يقوم الحكم بمشاهدة الحالة خلال 30 ثانية فقط وألّا يزيد الوقت على دقيقة واحدة، لكن بعض الحالات تستوجب على الحكم أن يقوم بالتدقيق فيها حتى تعطي النادي حقه، وأن يتم اتخاذ القرار بشكل صحيح، خصوصاً في الحالات الدقيقة جداً، مثل حالات التمثيل وملامسة الكرة، نظراً لكون أن هناك حالات يتم الاختلاف حولها لابد في بعض الحالات أن يقوم الحكم بالتريث في القرار، لكن في حال زاد الوقت أكثر من دقيقتين فإن ذلك يكون كثيراً».

وتابع محمد عمر: «حتى الآن لم يكن هناك حالات استدعاء كثيرة من قبل الفار لحكام الساحة خلال الجولات الثلاث، ولم يكن هناك أيضاً تأخير كثير بالنسبة للحكام عند استدعائهم من قبل الفار باستثناء حالتين أو ثلاث حالات فقط».

وبخصوص زمن اللعب الفعلي المثالي الذي يجب على الحكام الوصول إليه خلال مباريات الدوري الإماراتي، أكد نائب رئيس لجنة الحكام أنهم يسعون للوصول إلى رقم جيد، مشيراً إلى أن ذلك لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال تكاتف الجميع، مشيراً إلى أن زمن اللعب الفعلي لا يصل إلى 35 دقيقة، لكنهم يسعون من خلال تعاون الجميع الى الوصول بزمن اللعب الفعلي في المباريات بين 50 و55 دقيقة. وأثنى محمد عمر على مشاركات الحكام والحكمات في إدارة المباريات المختلفة على الصعيد الخارجي، لاسيما المشاركة حالياً في إدارة مباريات دوري أبطال آسيا، مشيراً إلى أن هناك اهتماماً كبيراً من قبل اتحاد الكرة بقطاع التحكيم، مؤكداً أنهم يسعون الى وصول التحكيم الإماراتي للوجود في كأس العالم، باعتبار أن ذلك يمثل نظرة مستقبلية لهم في اتحاد الكرة وفي لجنة الحكام.

محمد عمر: «طموحنا الوصول بزمن اللعب الفعلي خلال المباريات إلى 55 دقيقة».

خلود الزعابي (ساحة) وأمل جمال (مساعد) حاصلتين على الشارة الدولية في التحكيم وتشاركان حالياً في إدارة مباريات خارجية.

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