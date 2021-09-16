راشد بن حميد يهنئ عدنان درجال بمناسبة فوزه برئاسة الاتحاد العراقي

المصدر: الإمارات اليوم

تقدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم بالتهنئة إلى عدنان درجال بمناسبة فوزه برئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم للفترة 2021-2025. وتمنى الشيخ راشد بن حميد النعيمي التوفيق لمجلس إدارة الاتحاد العراقي في تطوير اللعبة في بلاد الرافدين والقارة الآسيوية، مشيداً بالعلاقة المتميزة التي تجمع الاتحادين الشقيقين على كافة المستويات الفنية والإدارية والأندية والمنتخبات الوطنية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news