    العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    راشد بن حميد يهنئ عدنان درجال بمناسبة فوزه برئاسة الاتحاد العراقي

    المصدر:
    • الإمارات اليوم
    التاريخ:

    تقدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم بالتهنئة إلى عدنان درجال بمناسبة فوزه برئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم للفترة 2021-2025. وتمنى الشيخ راشد بن حميد النعيمي التوفيق لمجلس إدارة الاتحاد العراقي في تطوير اللعبة في بلاد الرافدين والقارة الآسيوية، مشيداً بالعلاقة المتميزة التي تجمع الاتحادين الشقيقين على كافة المستويات الفنية والإدارية والأندية والمنتخبات الوطنية.

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