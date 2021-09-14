سلمان العوضي.. نجم جديد في فريق «الفيكتوري»

المصدر: الإمارات اليوم

قدم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية رسميا متسابق فريق الفيكتوري الجديد، البطل سلمان يونس العوضي، الذي سيخوض تحدي المشاركة في منافسات بطولة العالم للدراجات المائية -اكوا بايك- 2021، مدافعا عن الوان الفريق للمرة الاولى من خلال منافسات جائزة (ريغيوني -ساردينا) التي تقام في مدينة اولبيا الجمعة والسبت المقبلين.

وشهد مقر فريق الفيكتوري في جبل علي الأسبوع الماضي حفل مصغرا لتقديم سلمان العوضي، بحضور هزيم محمد القمزي مدير إدارة تطوير الشئون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ومحمد سيف المري مدير ادارة الفيكتوري بالإنابة حيث تم التوقيع على العقد وإعلان إنضمام البطل رسميا لكوكبة (اسياد البحار).

ويعد العوضي أحد المتسابقين المتميزين في رياضة الدراجات المائية، حيث تدرج منذ الصغر في هذا المجال منذ عام 2015 حتى وصل مرحلة الاحتراف، وسبق له الفوز بألقاب بطولة الإمارات واقف على مستوى الناشئين، كما توج ضمن نفس الفئة على مستوى العالم، بجانب بطولة الإمارات لماراثون الدراجات المائية، وبطولات عديدة.

وأكد مدير تطوير الشئون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية هزيم محمد القمزي في تصريح صحافي اكتمال جاهزية فريق الدراجات المائية بالنادي لخوض منافسات جائزة (ريغيوني -ساردينا) في مدينة اولبيا، مشيدا بموهبة البطل سلمان وامكانياته الكبيرة والتي ظهرت في العديد من المناسبات مما يجعله مؤهلا للمشاركة وترجمة الطموحات الى نجاحات وانجازات.

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