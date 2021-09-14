المصدر: الإمارات اليوم

تغييرات

يشعر مسؤول بارز بلجنة مهمة في اتحاد لعبة جماعة بنوع من الإحباط بعدما تم إبعاده أخيراً عن منصبه، وتحويله إلى منصب آخر أقل درجة، على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلها في سبيل أداء عمله على أكمل وجه، إلا أن التغييرات الأخيرة أطاحت به.

ألفيس

ذكرت صحيفة «تي ن تي» البرازيلية، أن نجم منتخب البرازيل داني ألفيس، تأكد رحيله عن صفوف فريق ساو باولو، مشيرة إلى أن لاعب برشلونة السابق يفاضل بين الانتقال إلى الإمارات أو السعودية أو الاستمرار في البرازيل.

تراجع

توقفت مفاوضات نادٍ مع مدرب أوروبي يعمل في نادٍ مجاور بقطاعات الناشئين، إذ تم الاتفاق معه على تولي مهمة تدريب الفريق الأول، وبعد أن حصل هذا المدرب على موافقة ناديه للرحيل فوجئ بأن مسؤول النادي الذي كان من المفترض أن يرحل إليه تراجع عن اتفاقه السابق.

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