فوز مجنون" للشارقة على الوصل بـ 10 لاعبين.. وهذه أسباب "الريمونتادا"

المصدر: منصور السندي- الشارقة

حوّل الشارقة تأخره أمام الوصل بهدفين نظيفين إلى فوز ثمين 3-2، اليوم الجمعة، على استاد نادي الشارقة ضمن الجولة الثالثة لدوري أدنوك كرة القدم، وشهدت تألق المهاجم البديل الكونغولي بين مالانغو الذي أحرز هدفين، وتميز القراءة الفنية للمدرب الوطني عبدالعزيز العنبري.

ورفع الشارقة رصيده إلى تسع نقاط، وبقي الوصل عند أربع نقاط.

ورغم تقدمه في المباراة إلا أن الوصل فرط في فوز ثمين، ولم يستغل النقص في صفوف الشارقة الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع الحسن صالح " 12 بعدما تسبب في ركلة جزاء سجل منها الوصل هدفه الأول.

ومثلت المباراة المثيرة، بروفة مهمة للشارقة قبل لقاء الوحدة الثلاثاء المقبل بدوري أبطال آسيا.

وتأثر الشارقة كثيرا بطرد مدافعه الحسن صالح لكن تدخلات مدرب الفريق الوطني عبدالعزيز العنبري غيرت مجرى المباراة لينقذ الشارقة من خسارة محققة ويحولها إلى فوز ثمين.

وأنهى الوصل الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله فابيو ليما "13" من ركلة جزاء احتسبها الحكم حمد علي يوسف بعدما لجأ لتقنية الحكم الفيديو المساعد.

وسجل مدافع الشارقة عبدالله غانم هدف الوصل الثاني بالخطأ في مرماه "60" من مرة سددها في البداية ويليام بوتكير.

وقلص مهاجم الشارقة كايو لوكاس الفارق بتسجيله هدفا من ركلة جزاء "69" إثر تعرض اللاعب البديل لوان بيريرا للإعاقة قبل أن يسجل اللاعب البديل بن مالانغو هدف التعادل" 71" من تمريرة ساحرة بالكعب من اللاعب البديل لوان بيريرا، وأضاف الساحر مالانغو الهدف الثالث " في الوقت القاتل " 94".

واضطر الشارقة إلى اللجوء إلى الطريقة الدفاعية لسد النقص في صفوفه بقيام المدرب العنبري بسحب المهاجم أحمد العطاس "22"، ودخول المدافع علي الظنحاني.

وتسببت التغييرات التي قام بها المدرب العنبري بصنع الفارق في صفوف الفريق.

وحصل من لاعبي الشارقة هم الحسن صالح وشاهين عبد الرحمن وخالد باوزير وكايو لوكأس على بطاقات ملونة

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