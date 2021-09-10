بن درويش: دوري الدرجة الأولى مرشح للزيادة لأكثر من 15 فريقاً مستقبلاً

المصدر: محمد فاضل ■ رأس الخيمة

كشف عضو اتحاد كرة القدم رئيس لجنة المسابقات، أحمد بن درويش، أن تجربة مشاركة 15 فريقاً في الموسم الحالي لأندية الهواة ستخضع للمعاينة المباشرة، لإنجاح الدوري ولدراسة تطويره نحو الأفضل، بما يسهم في خدمة الكرة الإماراتية مستقبلاً، مشيراً إلى أن وصول العدد إلى 15 فريقاً، ليس هو الرقم النهائي لعدد الفرق التي تشارك في البطولة، بل إنه قابل للزيادة في المواسم المقبلة، من خلال إضافة فرق أخرى من المؤسسات، ويعتمد ذلك على المردود الإيجابي للفرق، وتطور الجانب الإداري للأندية.

وينطلق موسم الهواة اليوم بإقامة مباريات الجولة الأولى من الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة.

وقال بن درويش لـ«الإمارات اليوم»: «نعتز بإضافة خمسة فرق لأندية الدرجة الأولى، ورفع العدد من 11 إلى 15 فريقاً، وهو جهد كبير لاتحاد كرة القدم، بالتعاون مع الجهات الحكومية والأندية، ونرى في مشاركة فريقي (غلف إف سي)، و(ستي) إضافة نعتز بها، لأهمية وجهودهما في تأمين مشاركتهما الرسمية، ونتمنّى أن نجد فرقاً أخرى قادرة على المشاركة في المواسم المقبلة». وعن موعد انطلاق الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، قال: «من المتوقع أن يكون مطلع أكتوبر المقبل». وأضاف: «النجاح المرتقب للموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى مسؤولية مشتركة لأسرة اللعبة، لذلك نتمنى من الأندية المزيد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية، بحيث تكون عنوان الاستمرار في تطور أندية الدرجة الأولى ومسابقاتها وإنجاح الموسم».

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