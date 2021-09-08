نادي الشارقة يستضيف مباراة الصين وفيتنام في تصفيات المونديال

المصدر: الإمارات اليوم

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اقامة مباراة منتخبي الصين وفيتنام ضمن مباريات المجموعة الثانية في التصفيات النهائية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 على ستاد نادي الشارقة وذلك يوم 7 أكتوبر المقبل.

وكان ستاد الشارقة قد استضاف خلال شهر إبريل الماضي مباريات المجموعة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2021 وضمت أندية الشارقة، تراكتور الإيراني، باختاكور الأوزبكي والقوة الجوية العراقي، كما استضاف في شهر يونيو الماضي مباريات المجموعة الأولى في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين بنظام التجمع، والتي ضمت منتخبات سوريا والصين والفلبين والمالديف وغوام.

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