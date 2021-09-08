100 ملف تترشح لجوائز «نموذج دبي للتفوق الرياضي»

المصدر: سيد مصطفى ■ دبي

أعلن مجلس دبي الرياضي تسلّمه أكثر من 100 ملف للترشح في فئات الدورة الثامنة من «نموذج دبي للتفوق الرياضي»، الذي يتم فيه تقييم الرياضيين والأندية وشركات كرة القدم خلال الموسمين الرياضيين (2018- 2019) و(2019- 2020)، تمهيداً لإعلان الفائزين في 14 أكتوبر المقبل.

وأنهى مجلس دبي الرياضي الزيارات التقييمية للأندية وشركات كرة القدم في دبي، المشاركة في «نموذج دبي للتفوق الرياضي»، بالتعاون مع بيت خبرة عالمي متخصص، لضمان العدالة والمساواة بين كل الأندية وشركات كرة القدم، بحسب ما جاء في بيان للمجلس.

ويواصل مجلس دبي الرياضي تنظيم الحدث سعياً لمواصلة تطوير العمل الإداري والفني في الأندية وشركات كرة القدم المنضوية تحت مظلته، وتحفيز مجالس الإدارات على الابتكار، وإطلاق المبادرات التي تعزز نتائج الأندية، وتنمي تأثيرها في المجتمع عموماً، ولفئة الرياضيين على نحو خاص.

وأوضح بيان صحافي من مجلس دبي الرياضي، أمس: «عملية التقييم في النسخة الثامنة جرت عبر نظام الهجين الذي تنوع بين التقييم بالحضور في الأندية، والتقييم عن بعد، وتسلم المجلس جميع الملفات عبر منصة إلكترونية أعدها المجلس، وذلك تعزيزاً لدور المجلس الرائد في مواكبة التطورات التقنية، وإيجاد الحلول المبتكرة لتحقيق الاستراتيجيات الحكومية في مجال الحلول الرقمية والاقتصاد المستدام وأنظمة العمل الصديقة للبيئة في جميع المجالات، سواء في تنظيم الفعاليات أو تطوير العمل التنظيمي، أو التحسين المستمر في جدة الخدمات وتطورها لمواكبة التطورات».

وأشار البيان: «تم اعتماد (نموذج دبي للتفوق الرياضي)، كأساس لتقييم المؤسسات التي تندرج ضمن المرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بشأن إخضاع المؤسسات الرياضية الحكومية لإشراف مجلس دبي الرياضي، إذ راعى النموذج الاختلاف في طبيعة عمل الأندية والشركات الرياضية والأندية النوعية، وبما يضمن العدالة في التقييم، كما تم إدراج فئات لتقييم وتكريم الرياضيين من جميع الفئات، وفي جميع الرياضات، لتحفيز الرياضيين في إمارة دبي على تحقيق الإنجازات الرياضية المتميزة، وتسليط الضوء عليهم ليكونوا مثالاً يحتذى به من قبل الرياضيين.

• معايير نموذج التفوق الرياضي

1- الإنجازات الرياضية: 30%

يتم احتساب نقاط لكل إنجاز رياضي حققه النادي أو الشركة في إحدى المسابقات الدولية أو القارية أو العربية أو الخليجية أو المحلية خلال الموسمين الأخيرين في الألعاب الفردية والجماعية للأندية وفي مسابقات كرة القدم للشركات.

2- الكفاءة المؤسسية: 25%

يختص بمدى تنفيذ النادي أو الشركة جميع الأنشطة المؤسسية بطرق تضمن الاستثمار الأمثل للموارد المختلفة، سواء البشرية أو المادية، وحقق تطبيق هذه الأنشطة نتائج إيجابية أسهمت بشكل فعّال في تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

3- الرعاية المتكاملة للمواهب: 15%

لتقييم أداء ونتائج الأكاديميات التابعة لشركات كرة القدم بناءً على محاور فنية وتنظيمية، وبناءً على نتائج أداء اللاعبين المسجلين والمصعدين للفرق والمستويات الأعلى.

4- المنشآت الرياضية: 10%

يركّز هذا المعيار على تقييم جودة المنشآت الرياضية والخدمات المقدمة للاعبين والجمهور ومستخدمي المرافق الرياضية.

5- الأنشطة المجتمعية: 5%

يتم تقييم المبادرات والبرامج التي أدت إلى زيادة مشاركة جميع فئات المجتمع من عائلات، ونساء، وأطفال، وكبار السن، وأصحاب الهمم وغيرهم في الأنشطة الرياضية.

6- الابتكار: 5%

يتم تقييم المبادرات التي تم تنفيذها لخدمة النشاط الرياضي، وأدت إلى تحقيق نتائج إيجابية، وذلك باستخدام أفكار ريادية ومبتكرة، أو من خلال تسخير واستخدام التكنولوجيا بطرق غير مسبوقة.

7- الروح الرياضية: 10%

يتم في هذا المعيار خصم درجات من النادي أو شركة كرة القدم في حال تم إيقاع عقوبات عليهم خلال الموسمين الأخيرين.

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