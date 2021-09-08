استقبال بالورد لبطل الألعاب البارالمبية محمد القايد

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

اكتمل، صباح أمس، عبر مطار دبي الدولي، عقد العائدين إلى أرض الوطن، قادمين من اليابان، بعد المشاركة المتميزة في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020. ووصل القايد، وقد حقق ميداليتين أولمبيتين، إحداهما برونزية، والأخرى فضية، في سباق الكراسي المتحركة. ووصل القايد بصحبة مدربه عبيد الزعابي، الذي كان له ذلك الدور الكبير في تحقيق إنجاز اعتلاء منصة التتويج.

وعلى رأس الفوج الأخير العائد من طوكيو، كان ماجد عبدالله العصيمي، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، بصحبة مدير البعثة الأمين العام للجنة البارالمبية الإماراتية، ذيبان سالم المهيري، وطارق الصويعي، المستشار الفني باللجنة البارالمبية، بالإضافة إلى الحكم الدولي لألعاب القوى عبدالناصر براهيمية.

وحظيت البعثة باستقبال بالورد من قبل قيادات الرياضة البارالمبية الإماراتية، نظراً لما حققه أصحاب الهمم من إنجازات بصفة عامة، وما حققه البطل محمد القايد بصفة خاصة.

وكان على رأس المستقبلين للفوج في مطار دبي خالد المدفع، الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، والدكتور طارق سلطان بن خادم، نائب رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، والدكتور عبدالرزاق بن رشيد، الأمين المالي للجنة البارالمبية الوطنية، وعبدالله حسن الفلاسي، رئيس اللجنة الرياضية لشؤون المنتخبات، وعدد آخر من المسؤولين.

وأكد بن خادم في تصريح صحافي أن ما وصلت إليه البعثة البارالمبية باحتلالها المركز الأول خليجياً، والرابع عربياً، هو في الحقيقة إنجاز كبير. وتابع: رفع علم الإمارات في طوكيو بفضل أبطالنا هو الأمر الذي من شأنه تعزيز انتمائنا وولائنا للوطن، وكذلك ازدياد فخرنا بفئة أصحاب الهمم.

القايد أكمل، أمس، وصول كل أفراد بعثة الإمارات التي شاركت في الألعاب البارالمبية بطوكيو.

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