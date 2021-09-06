غوران: عجمان اكتفى باللاعبين.. والثنائي جاسم «إضافة نوعية»

المصدر: سيد مصطفى ■ عجمان

أكد مدرب عجمان، الصربي غوران توفيدزيتش، أن فريقه لم يعد بحاجة إلى صفقات جديدة بعد انضمام ثنائي شباب الأهلي والوصل، سعيد جاسم وعبدالله جاسم، إلى صفوف «البرتقالي» على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وقال غوران لـ«الإمارات اليوم»: «أعتقد أننا اليوم حققنا اكتفاءنا باللاعبين، تعاقدنا مع لاعبين غطوا المراكز التي نحتاجها، وجاءنا الثنائي سعيد جاسم وعبدالله جاسم، ليحققا الإضافة الفنية المطلوبة، صحيح أنهما لاعبان شابان، لكنهما يمتازان بخبرات كبيرة، نظراً لأنهما يلعبان في ناديين كبيرين بحجم شباب الأهلي والوصل».

وأضاف: «سعيد جاسم جاء إلينا وهو جاهز من الناحية الفنية والبدنية، لأنه كان يتواجد مع الفريق بصورة شبه متكررة، على العكس من عبدالله جاسم الذي يحتاج الى بعض الوقت لتكتمل جاهزيته، والعزيمة التي وجدتها ظاهرة على اللاعب ستجعله قريباً من التواجد معنا في المباريات المقبلة».

وعن فترة التوقف الحالية للدوري ومدى تأثيرها على الفريق، قال توفيدزيتش: «حالنا حال بقية الفرق الأخرى، إذا كانوا استفادوا منه فنحن أيضاً قد استفدنا، ولو حدث العكس فلن نكون في معزل عنهم، وفي الأخير فترة التوقف الحالية مفروضة على الجميع ولا يمكن لأحد أن يشكو منها، لكن بالنسبة لي كنت أفضل على المستوى الشخصي استمرار المسابقة من دون توقف».

وأضاف: «مثلما شاهدتم، دخلنا الموسم الجديد بأفضل صورة ممكنة، وفزنا على النصر بثلاثة أهداف نظيفة، وقدمنا عرضاً مميزاً للغاية أكسبنا معنويات وثقة في النفس كبيرتين، وبعدها لعبنا ضد شباب الأهلي والأداء كان جيداً أيضاً، لكن من دون نتيجة إيجابية، فقدنا لاعبين مهمين لنا أمام شباب الأهلي لشروط الإعارة بين الناديين، لكن في الأخير أنا راضٍ عما قدمنا، ولكن الأهم لي وما يشغلني في هذه الفترة أن نُحافظ على الاستمرارية، هذا أمر مطلوب وضروري، نحن لم نُحقق أي شيء بعد، شُغلنا الشاغل الآن أن نُجهز الفريق على نحو أفضل مما كان عليه في المباراتين السابقتين، لدينا مواجهة صعبة وقوية ضد اتحاد كلباء السبت المقبل، لابد أن نستعد لها بشكل قوي».

وعن تقييمه لمستوى المنتخب أمام لبنان وتوقعاته لمسيرته في تصفيات كأس العالم، قال غوران: «لاشك أن خسارة الأبيض لنقطتين في مباراة لبنان الافتتاحية يعد شيئاً غير متوقع، خصوصاً أن فارق الإمكانات لمصلحة الأبيض دون نقاش، والترشيحات كانت في مصلحته للفوز بتلك المباراة».

وختم: «من المهم أن يتدارك المنتخب الإماراتي نتيجة تلك المباراة، خصوصاً أن هناك تسع مباريات مقبلة، وفرص التعويض فيها كبيرة».

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