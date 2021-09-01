    العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    رمسة ملاعب

    المصدر:
    • الإمارات اليوم
    التاريخ:

    وديّة

    رفض مدرب خوض فريقه مباراة ودية خلال فترة التوقف الدولي، مشيراً إلى أن الفريق سيكتفي بالتدريبات اليومية، خصوصاً أن مردود اللاعبين في الجولتين الأولى والثانية كان جيداً، وأنهم لا يحتاجون لخوض مباراة ودية قبل استئناف مسابقة الدوري الشهر الجاري.

    محترف

    يبحث نادٍ في الدرجة الأولى عن صانع لعب يشترط أن يكون عربياً، بعد عدم نجاح اللاعبين البرازيليين معه في الموسم الماضي، وأن يجيد اللعب في أكثر من مركز.

    اتصال

    قرر لاعب لنادٍ محترف غلق «موبايله» خلال فترة التوقف الحالية للدوري بداعي حاجته للتدريب بتركيز عالٍ، خصوصاً أن فريقه منافس.

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