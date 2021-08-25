المصدر: الإمارات اليوم

بندر

قدّم لاعب فريق العين، الدولي بندر الأحبابي، دعماً معنوياً لطفل عيناوي مصاب بالسكري، يدعى عبدالرحمن، ونشر اللاعب مقطع فيديو تحفيزياً خاصاً للطفل عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

أجانب

وعدت إدارة أحد الأندية مدرّبها بالانتهاء من ملف التعاقدات خلال فترة التوقف عقب نهاية الجولة الثانية، وذلك بعد أن ظهر الفريق بشكل متواضع في الجولة الأولى.

إعلام

أثنى صحافيون يغطون أنشطة اتحاد كرة القدم على ما وصفوه بالتعاون من قبل إدارة الإعلام في الاتحاد، ومن جميع العاملين في هذه الإدارة، وتقديم التسهيلات اللازمة التي تمكّنهم من أداء عملهم على أكمل وجه.

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