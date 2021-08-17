المصدر: الإمارات اليوم

دورة

أعلنت شركة الشارقة لكرة القدم أنه من منطلق الاستثمار في الكوادر الوطنية، ودعماً لها في التطوير الفني، فقد تم إلحاق 6 أعضاء من الأجهزة الفنية لفرق النادي في دورة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC A Diploma)، التي انطلقت أمس، وتستمر حتى 13 سبتمبر المقبل.

صلاحيات

طلب مسؤول إداري في أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين، منحه صلاحيات أوسع فيما يتعلق بتعامله مع اللاعبين، وإمكانية رفع تقارير دورية عن كل لاعب، فيما يتعلق بالأداء، ومتابعة عملية انضباط اللاعبين والتزامهم داخل الملعب وخارجه، من أجل ما وصفه بمصلحة الفريق العليا.

تعاقد

تتردد في الوسط الرياضي أنباء عن اقتراب فريق الظفرة من التعاقد مع البرازيلي موريلو رانجيل (30 عاماً)، لاعب وسط كويابا البرازيلي.

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