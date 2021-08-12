المصدر: الإمارات اليوم

إداري

طالب جمهور أحد أندية دوري الخليج العربي، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بعودة إداري سابق لكرة القدم بالنادي إلى منصبه السابق مجدداً لفرض الانضباط في أوساط اللاعبين.

العكبري

حرص لاعب الوحدة السابق، أحمد العكبري، على حضور مباراة العنابي الودية ضد الحد البحريني، على كرسي متحرك، لدعم فريقه قبل انطلاقة الموسم الجديد.

وحظي العكبري، الذي سبق أن تعرض لحادث سير أبعده عن ممارسة كرة القدم، باستقبال حافل من الإدارة ولاعبي الوحدة.

مؤتمر

يقدّم نادي الحمرية مساء اليوم المدرب الذي سيقود الفريق الأول في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، ونخبة من اللاعبين، من خلال مؤتمر صحافي سيكشف خلاله عن تطلعات الحمرية المقبلة.

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