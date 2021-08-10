المصدر: الإمارات اليوم

شرط

اشترط وكيل لاعبين على أحد أندية دوري المحترفين دفع بقية المبالغ المالية المستحقة له من صفقات سابقة قام بها للنادي قبل أن يقوم بمفاوضة أحد اللاعبين تمهيداً لضمه للنادي.

قلق

بدأ لاعب كبير في أحد أندية الدوري يشعر بقلق على مكانه في التشكيلة الأساسية بعدما ظهر على المدرب الأجنبي قناعة كبيرة بالمستويات التي يقدمها أحد اللاعبين الشبان، والذي قدم أداءً مميزاً في المباريات الودية التي خاضها الفريق قبل انطلاق الموسم.

سفيان

ذكرت وسائل إعلام مغربية أن مهاجم الرجاء سفيان رحيمي بات قريباً من الانضمام لنادي العين بعد مفاوضات شاقة استمرت فترات طويلة، إذ شددت على أن الصفقة من المنتظر أن يتم الإعلان عن إتمامها خلال الساعات القليلة المقبلة.

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