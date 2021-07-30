الإسباني جورادو يوقع لفريق الوحدة لموسمين

المصدر: الإمارات اليوم

أعلنت شركة نادي الوحدة لكرة القدم من خلال الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم عن التعاقد مع اللاعب الإسباني خوسيه أنخيل جورادو (29 عاماً) بعقد يمتد لموسمين.

وعبر اللاعب في تصريح صحافي عن سعادته بحمل قميص «العنابي»، وقال إنه يمتنى أن يقدم كل ما عنده لإسعاد النادي وجمهوره في الفترة المقبلة. يذكر أن الوحدة يستعد للموسم الجديد الذي ينطلق 19 أغسطس المقبل، كما سيخوض منافسات دوري أبطال آسيا المقررة في سبتمبر.

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