29 لاعباً في القائمة الموسعة للمنتخب خلال معسكر صربيا أغسطس المقبل

المصدر: الإمارات اليوم

أعلن اتحاد كرة القدم في بيان صحافي اليوم عن قائمة اللاعبين الموسعة التي اعتمدها مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، الهولندي فان مارفيك، استعداداً لمعسكر صربيا الذي سيقام من 6 إلى 13 أغسطس، وذلك ضمن المرحلة الأولى من برنامج الإعداد لمباريات الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 لحساب المجموعة الأولى التي تضم منتخبات الإمارات، إيران، كوريا الجنوبية، العراق، سوريا ولبنان.

وضمت القائمة الموسعة 29 لاعباً هم: علي خصيف، فهد الظنحاني، عادل الحوسني، محمد الشامسي، بندر الإحبابي، وليد عباس، شاهين عبدالرحمن، محمد برغش، محمد العطاس، يوسف جابر، الحسن صالح، خليفة الحمادي، محمود خميس، حسن المحرمي، علي سالمين، عبدالله حمد، عبدالله رمضان، ماجد حسن، يحيى نادر، عبدالله النقبي، فابيو دي ليما، خليل الحمادي، خلفان مبارك، طحنون الزعابي، كايو كانيدو، محمد جمعة، علي صالح، علي مبخوت وسبيستيان تيغالي. وسيتم الإعلان عن القائمة النهائية قبل موعد السفر بثلاثة أيام.

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