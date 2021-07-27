المصدر: الإمارات اليوم

وكيل

ينشط وكيل أعمال لاعبين حالياً في سوق لاعبي دوري الخليج العربي بعدما أوكلت إليه أندية محلية جلب لاعبين للعب في صفوفها، كونه معروفاً بعلاقاته الممتدة، خصوصاً على صعيد اللاعبين الأجانب، لاسيما أن هناك أندية تخشى عقد صفقات «مضروبة».

توفير

كشف مسؤول كبير بأحد أندية دوري الخليج العربي لمقربين منه أن النادي وفّر مبالغ مالية مقدرة جراء إقامة الفريق معسكر إعداد داخلياً بدلاً من إقامة معسكر خارجي كما كان يحدث في السابق، والذي كان يكلف النادي مبالغ طائلة.

غضب

انتاب المدرب الأجنبي لأحد فرق دوري الخليج العربي لكرة القدم حالة من الغضب إزاء تباطؤ الإدارة في التعاقد مع مهاجمين أجانب لدعم صفوف الفريق في الموسم الجديد، كما كان متفقاً عليه قبل انطلاق فترة التحضيرات للموسم الجديد.

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