التحاق 4 لاعبين من أندية الشارقة برايو فاليكانو الإسباني

المصدر: الإمارات اليوم

أعلن مجلس الشارقة الرياضي في بيان صحافي عن مغادرة أربعة لاعبين من أندية الإمارة الباسمة إلى إسبانيا غدا، لخوض فترة تجربة إحترافية مع نادي رايو فاليكانو أحد أندية الدرجة الأولى، ضمن خطط المجلس التي تهدف إلى دعم المواهب الشابة وفتح فرص الإحتراف الخارجي لها وإستثمار العلاقات مع الأندية الخارجية.

ويتعلق الأمر باللاعبين، أحمد سرور وعبدالرحمن جمعة من نادي الشارقة، وكذلك خالد سالم من خورفكان، وأحمد عامر من اتحاد كلباء، حيث يخضع الرباعي إلى فترة إحترافية للتقييم من قبل النادي الإسباني، مع إمكانية التعاقد الدائم مع اللاعبين الذين يقع عليهم الإختيار.

وقال رئيس المجلس، عيسى هلال الحزامي أن إلتحاق الرباعي بنادي رايو فاليكانو يعد من ضمن خطط المجلس من أجل تشجيع المواهب الشابة على طرق أبواب الإحتراف في أفضل الدوريات العالمية وعكس مستوياتهم الرياضية، وتابع: هذه الخطوة تمثل نقلة كبيرة للاعبين ليكونوا على موعد مع مسؤولية كبيرة ودافع كبير بعد إختيارهم من أجل العمل على تمثيل الإمارة الباسمة خير تمثيل في هذه االتجربة المميزة.

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