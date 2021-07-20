المصدر: الإمارات اليوم

أسرار

قال إداري نادٍ محترف إنه لا يرغب في الكشف لوسائل الإعلام عن هوية الأندية التي سيقابلها فريقه ودياً استعداداً للموسم المقبل، معتبراً ذلك من أسرار اللعبة، لكي يحظى فريقه بالفائدة الفنية الأكبر، على حد تعبيره.

مدرب

يدرس مسؤول بارز في اتحاد لعبة جماعية إمكانية ترشيح مدرب محلي، خصوصاً بعد إخفاق المدرب الأجنبي الحالي في إحداث النقلة المطلوبة للارتقاء بمستوى اللاعبين ونوعية أداء المنتخب.

إحباط

بدأ جمهور أحد الأندية بدوري الخليج العربي يشعر بحالة من الإحباط والاستياء من إدارة النادي، في أعقاب تأخره في الإعلان عن صفقاته الجديدة، خصوصاً على صعيد اللاعبين الأجانب، على الرغم من النقص الكبير في صفوف هذا الفريق، بعد رحيل أكثر من لاعب.

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