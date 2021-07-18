المصدر: الإمارات اليوم

تغييرات

تدرس إدارة أحد الأندية بدوري الخليج العربي إجراء تغييرات إدارية على صعيد الفريق الأول، لمواجهة التحديات الكبيرة التي تنتظر الفريق في الموسم الجديد، بعد الإخفاقات التي تعرض لها في الموسم الماضي.

اتصالات

عاد اللاعب الدولي السابق للرد على الاتصالات الهاتفية، وتبادل الأحاديث مع وكلاء الأعمال، منذ أن رفض ناديه السابق تجديد عقده، وذلك بحثاً عن فرصة الانضمام إلى نادٍ جديد.

عرض

طلب إداري في نادٍ بالدرجة الأولى من لاعب موهوب من المقيمين، مهلةً ليومين لتحسين العرض المقدم له لكنه تأخر، ما جعل اللاعب في حيرة من أمره.

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