منتخب الجودو يختتم معسكره غداً استعداداً لأولمبياد طوكيو

المصدر: الإمارات اليوم

يختتم منتخب الجودو الأول معسكره التدريبي في مولدوفا، غداً، استعداداً للسفر إلى اليابان للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، التي تقام من 23 يوليو الجاري وحتى الثامن من أغسطس المقبل، ويمثل المنتخب فيكتور سكرتوف في منافسات وزن تحت 73 كلغ، وإيفان رومارنكو في وزن تحت 100 كلغ.

وعبّر رئيس اتحاد المصارعة والجودو، محمد بن ثعلوب الدرعي، عن تمنياته للاعبَين بالتوفيق خلال مشاركتهما، وتحقيق ميدالية على غرار دورة ريو دي جانيرو البرازيلية 2016، حين نجح اللاعب توما سيرجيو في الفوز ببرونزية وزن تحت 81 كلغ، وأوضح الدرعي في تصريح صحافي أن منافسات الجودو في الدورة الحالية ستشهد مشاركة 393 لاعباً من 129 دولة، في حين ارتفع عدد المنتخبات العربية المشاركة في اللعبة إلى 13 دولة.

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