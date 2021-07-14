بطولة غرب آسيا لكرة القدم الإلكترونية تنطلق غداً

المصدر: الإمارات اليوم

تنطلق الساعة الخامسة مساء يوم غد منافسات النسخة الثانية لبطولة غرب آسيا لكرة القدم الإلكترونية، التي تُقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال الفترة من 15 إلى 16 يوليو الجاري ، بمشاركة أربعة اتحادات وطنية وهي الإمارات ، السعودية ، الكويت وقطر. وتأتي مشاركة منتخبنا الوطني ضمن التعاون القائم بين اتحاد الإمارات لكرة القدم مع جمعية الإمارات للرياضات الالكترونية ، ويُمثل المنتخب أربعة لاعبين وهم راشد عبيد الزعابي ، أحمد سعيد السويدي ، عمر محمد الحمادي وإبراهيم أحمد العوضي.

ويخوض منتخبنا يوم غد 6 مباريات أمام منتخب قطر والسعودية والكويت ، حيثُ تُلعب البطولة بنظام الدوري من مرحلتين: ذهاباً على منصة PlayStation وإياباً على منصة Xbox ، ويحصل المنتخب الفائز في كل مباراة على 3 نقاط، ونقطة واحدة في حالة التعادل ، وصفر في حالة الخسارة.

وفي اليوم الثاني، واعتماداً على الترتيب النهائي بعد ختام منافسات المرحلة الأولى ، تخوض المنتخبات المشاركة منافسات المرحلة الثانية، بحيث يلعب الفريق صاحب المركز الأول مع الفريق صاحب المركز الثاني لتحديد الفائز بالبطولة ، ويلعب الفريق صاحب المركز الثالث مع الفريق صاحب المركز الرابع لتحديد المركزين الثالث والرابع.

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