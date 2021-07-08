«إقامة دبي» ومجلس دبي يبحثان التعاون لتعزيز مكانة «دانة الدنيا» في السياحة الرياضية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

التقى مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي اللواء محمد أحمد المري، مع أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، بحضور مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية والمستشار القانوني لإقامة دبي العميد علي عجيف الزعابي، ومساعد المدير العام لقطاع أذونات الدخول والإقامة العقيد الدكتور عمر الشامسي، ومساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي ناصر أمان آل رحمة، ومدير مكتب الاستراتيجية والتميز المؤسسي في المجلس الدكتور محمد الأنصاري.

وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات التي تهدف لتعزيز مكانة مدينة دبي في مجال السياحة الرياضية، والتي توفر تجربة سفر متميزة لحضور ومتابعة بطولات وأحداث رياضية في مدينة دبي والاستمتاع أيضاً بطبيعة المدينة ومنشآتها السياحية.

وقال المري في تصريحات صحافية: «إن الدولة تشجع سكانها من مواطنين ومقيمين وزوار على ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة بهدف تعزيز صحة المجتمع، وقد كان لذلك انعكاس إيجابي على النشاط السياحي في دولة الإمارات بشكل عام ومدينة دبي على وجه الخصوص».

وأشار المري إلى أن «التعاون المستمر مع مجلس دبي الرياضي وطرح أفكار جديدة يأتي استمراراً لتعزيز هذه النجاحات في مجال السياحة الرياضية، كما يأتي ترجمةً لدعم الجهود والتوجهات الحكومية في الاستثمار الرياضي الذي يعد أحد معايير الدول الرائدة، وله الأثر الكبير على السياحة والسمعة العالمية».

من جهته، قال أمين عام المجلس الرياضي: «إن دبي مدينة متميزة تمتلك كل مقومات السياحة الرياضية، حيث لديها الكثير من التسهيلات والامتيازات، إلى جانب قدرتها على استيعاب الملايين من الزوار من خلال الفنادق الفائقة الفخامة، كما تتوافر العديد من التسهيلات في مرافق للياقة البدنية، إلى جانب أنها تنظم أكثر من 400 حدث رياضي على مدار العام».

موضحاً أن «كل تلك المقومات وأكثر تسهم في تعزيز السياحة الرياضية في مدينة دبي»، مؤكداً «حرص مجلس دبي الرياضي على دعم وتعزيز كل ما من شأنه دعم ذلك».

وأشاد حارب بالتعاون القائم بين الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي ومجلس دبي الرياضي، والجهود المتميزة في منح الإقامة الذهبية للعديد من الرياضيين بإجراءات سلسة لاقت استحسانهم بشكل واضح، والتي تعد خطوة داعمة للسياحة الرياضية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news