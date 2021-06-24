المصدر: الإمارات اليوم

انتقال

أكدت إدارة ناد يلعب في الدرجة الأولى أنها لن تقف بوجه أي لاعب يرغب في الانتقال إلى صفوف فريق آخر، حتى لو كان من المفضلين، مؤكدة ضرورة حصوله على عقد يتناسب وتطلعاته الشخصية.

تجديد

يخشى لاعب مواطن فقد مركزه في التشكيلة الأساسية لفريقه، الذي يلعب في الدرجة الأولى، لمصلحة لاعب أجنبي، عدم تجديد عقده، كونه لم يلعب أي مباراة في الموسم الماضي.

مهلة

طلب لاعب أجنبي كبير في أحد أندية دوري الخليج العربي من إدارة ناديه، منحه مهلة، أخيراً، للتفكير في العرض المقدم له من النادي، بشأن تجديد عقده والاستمرار بعد انتهاء فترة إعارته.

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