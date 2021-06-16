المصدر: الإمارات اليوم

صاموئيل

علمت «الإمارات اليوم» أن لاعب الفجيرة السابق، السويدي كريستيان صاموئيل، تلقى عرضاً من أحد الأندية السعودية، بعد فشل مفاوضاته مع عجمان، ويدرس صاموئيل العرض بجدية.

سواريز

كشف لاعب الذيد في الموسم الماضي وبرشلونة سابقاً، الإسباني جيفرين سواريز، عن تلقيه عرضاً للانضمام لنادٍ في الدوري التايلاندي، مبيناً أنه يدرس العرض ولا يريد الاستعجال بذلك لكونه يتطلع إلى البقاء في الإمارات.

رفض

علمت «الإمارات اليوم» أن مدرب أحد أندية الدوري طلب من إدارة ناديه رفض العرض المقدم من نادٍ منافس إلى لاعب دولي في الفريق، بعدما تألق اللاعب مع المنتخب في تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

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