المصدر: الإمارات اليوم

مقاضاة

ذكرت صحيفة «بلانتيو» البرازيلية أن نادي فلومينينسي تلقى إخطاراً بدعوى قضائية ضده من نادي راسينغ الأوروغوياني، بشأن عدم حصول الأخير على مستحقاته في صفقة انتقال المهاجم الأوروغوياني ميشيل أراوخو، الذي انتقل إلى الوصل على سبيل الإعارة.

ترشيح

طلب مسؤول نادي درجة أولى من المدرب الجديد، الذي تم التعاقد معه، أخيراً، ترشيح لاعبين أجانب للعب في الفريق الموسم المقبل، مع مراعاة الميزانية التي تحددها إدارة النادي ومن دون مبالغة.

جوس

علمت «الإمارات اليوم» أن إدارة خورفكان لن تجدد عقد المحترف البرازيلي برونو جوس، الذي لعب مع الفريق في الموسم الماضي، وأن صفقة التعاقد مع العراقي أسامة رشيد جاءت لتعويضه.

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