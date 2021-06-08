المصدر: الإمارات اليوم

مشاركة

استغرب مغردون على «تويتر» مشاركة لاعب في أحد أندية الدوري في مباريات ترفيهية على ملاعب ترتان بالأسبوع الماضي، رغم أنه لم يشارك في المباريات الأخيرة للموسم المنصرم بداعي إصابته وعدم جاهزيته.

الزيودي

علمت «الإمارات اليوم» أن لاعب الفجيرة المدافع أحمد سليمان الزيودي تعاقد مع نادي خورفكان لتمثيله في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي بعد تميزه في الموسم الماضي مع «الذئاب»، وسيتم الإعلان عن الانتقال رسمياً خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من الإجراءات الإدارية.

مراقبة

أوضح عضو في الجهاز الفني لأحد الأندية التي تنافس بقوة على ألقاب المحترفين للاعب الجديد الذي تم التعاقد معه، أن اللجنة الفنية راقبته ثلاثة شهور قبل أن تقرر التعاقد معه أخيراً.

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