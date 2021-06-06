أصداء عالمية لسباق القفال 30 في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حصد سباق القفال 30 للسفن الشراعية المحلية 60 قدما والذي أقيم الجمعة الماضية برعاية ودعم من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي ، اهتماما كبيرا في وسائل الاعلام العالمية التي بثت مقاطع فيديو وصورا من السباق الكبير محتفية بالموروث الاماراتي الذي يعكس ماضي الآباء والاجداد الذي ارتبط بالبحر مصدر الرزق والخير الوفير.

وجاء تنظيم التظاهرة الرياضية وإقامة الملحمة التراثية البحرية الكبيرة استمرارا لرسالة ونهج مؤسس المهرجان المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم -طيب الله ثراه- والذي أطلق فكرة السباق عام 1991 وسعى لتطويرها والمحافظة عليها سنويا طوال ثلاثة عقود.

وحقق السباق الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدما نجاحا كبيرا بمشاركة 106 سفن ابحرت بأمان صباح يوم الجمعة الماضية من جزيرة صير بونعير في عمق الخليج العربي نحو نقطة العبور الأولى في جزيرة القمر ومن ثم الى خط النهاية قبالة المعلم الحضاري الجديد في شواطئ دبي (عين دبي) لمسافة تصل الى 53 ميلا بحريا.

ونشرت عدد من الصحف العالمية صور السباق على مواقعها الرسمية والنسخ الورقية من بينها تلي غراف البريطانية وموقع ستراتيس الأمريكي بجانب الصحف الاسبانية وموقع الصحيفة الرياضية الشهيرة (اس) وموع البايس المدريدية وموقع افار الإيطالي وموقع صحيفة كلارين الأرجنتينية وموقع صحيفة زي سيتيزيزين الجنوب افريقية.

وحرصت اللجنة المنظمة لسباق القفال 30 على توجيه الشكر الجزيل لكل المؤسسات الإعلامية التي حرصت على نقل فعاليات السباق وعكس الصورة الإيجابية التي حققها الحدث والنجاح العريض الذي تحقق في نسخة استثنائية وفريدة.

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