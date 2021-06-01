المصدر: الإمارات اليوم

أوزكي

ذكرت صحيفة «لافوز» الأرجنتينية أن أحد أندية دوري الخليج العربي اقترب من التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني كارلوس أوزكي قادماً من تاليريس الأرجنتيني، مشيرة إلى أن قيمة انتقال أوزكي ستبلغ 3.5 ملايين دولار.

إعلاميون

طلب لاعب معروف في دوري الخليج العربي وساطة إعلاميين ممّن يرتبطون بعلاقات وثيقة مع إدارات الأندية البحث له عن فرصة للعب في أحد الأندية بعد انتهاء عقده مع ناديه الحالي وتوجيه خطاب شكر له بعدم التجديد، والمفارقة أن هذا اللاعب يرفض التعامل مع وكلاء لاعبين تجنباً لدفع نسبتهم في أي عقد.

بطاقة

كشف إداري سابق في اتحاد لعبة جماعية إماراتي، أن اتحاده تعرض للضغط من قبل الاتحاد الدولي للعبة من أجل منحه بطاقة دعوة لمشاركة المنتخب في بطولة عالم، مقابل دفع ثلاثة ملايين دولار، لكن الاتحاد الإماراتي رفض ذلك.

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