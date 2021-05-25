المصدر: الإمارات اليوم

مدافع

ظهر مدافع العين، إسماعيل أحمد، في مقطع فيديو حديث، جرى تداوله أمس، أكد من خلاله استمراره مع الفريق، وأنه حالياً يقوم بالتأهيل ليكون مستعداً للعودة في الموسم المقبل، وذلك بعد أن غاب عن المشاركة طوال الموسم المنصرم.

بطاقة

وافق نادٍ محترف على بيع بطاقة اللاعب الذي كان أحد أبرز لاعبيه في الموسم الماضي، وذلك بناءً على طلب من أحد الاندية، إلا ان ذلك اصطدم بعدم رغبة اللاعب بمغادرة الفريق في الوقت الحاضر، لكونه ينتظر فرصة لعقد بشروط أفضل في الانتقالات الشتوية المقبلة.

براغا

ذكرت صحيفة «دياريو إسبورتي» أن المدرب البرازيلي، أبيل براغا، تلقى عرضاً من أحد أندية دوري الخليج العربي، مشيرة إلى أن مدرب الجزيرة السابق يفكر جدياً في الموافقة على العرض وخوض تجربة جديدة في الإمارات.

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