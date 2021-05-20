رئيس "فيفا": ما حققه الجزيرة إنجاز يدعو للفخر

المصدر: الإمارات اليوم

هنأ جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نادي الجزيرة بمناسبة تتويجه بلقب دوري الخليج العربي للمرة الثالثة في تاريخه. وأكد انفانتينو في رسالة بعثها للشيخ راشد بن حميد النعميي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم أن فوز الجزيرة بلقب الدوري تحقق بلا شك نتيجة للعمل الجاد من أسرة النادي " الإدارة والجهاز الفني والإداري واللاعبين"، وأن ذلك "إنجاز يدعو للفخر ويستحق الإشادة في ظل الظروف الأخيرة التي واجهتها كرة القدم حول العالم".

وقال " اسمحوا لي بالنيابة عن مجتمع كرة القدم الدولي أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم على مساهمته في تطوير وازدهار كرة القدم في الإمارات ومنطقة غرب آسيا وحول العالم".

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