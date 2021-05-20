المصدر: الإمارات اليوم

مدرب

تسود حالة من الاختلاف في وجهات النظر بين أعضاء في شركة كرة القدم بأحد أندية المحترفين بسبب مدرب الفريق وموقفه من البقاء، إذ يطالب أعضاء في النادي بعدم التجديد للمدرب بعد تصريحات سابقة له في إحدى القنوات التلفزيونية، اعتبروها إعلاناً لعدم تمسكه بالبقاء.

عروض

طلب لاعب أجنبي انتهت إعارته مع ناديه من وكيل أعماله البحث عن عروض من أندية أخرى في دوري الخليج العربي، مشيراً إلى أن ناديه أبلغه بعدم تجديد استعارته، بينما يرغب اللاعب في البقاء بالإمارات.

الزعابي

كشف مصدر أن لاعب اتحاد كلباء سلطان الزعابي الذي يعد من أبرز اللاعبين الذين يشغلون مركز الظهير الأيسر في دوري الخليج العربي، مرشح للانضمام لنادٍ جماهيري من أصحاب البطولات.

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