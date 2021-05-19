رابطة المحترفين تقف على جاهزية وتحضيرات ناديي الإمارات والعروبة

المصدر: الإمارات اليوم

قام وقد من رابطة المحترفين الإماراتية، يضم ممثلين عن مختلف الإدارات والأقسام، بزيارة إلى ناديي الإمارات والعروبة خلال اليومين الماضيين، لتفقد تحضيراتهما، وتعزيز التعاون معهما بصفتهما الناديين الصاعدين لدوري الخليج العربي للموسم الجديد 2021-2022.

وتم خلال الزيارة الاجتماع مع ممثلي كل نادٍ، ومناقشة المتطلبات الخاصة بمسابقات المحترفين، ثم القيام بجولة ميدانية في الملاعب والمرافق للتأكد من جاهزيتها، والعمل على تطوير وتحديث المرافق التي تحتاج إلى ذلك.

وتأتي زيارة وفد الرابطة مباشرة بعد نهاية الموسم 2020-2021، لتتيح للأندية إجراء التعديلات المطلوبة قبل انطلاق الموسم الجديد، وفق فترة زمنية كافية، حيث أكد وفد الرابطة الحرص على التعاون وتوفير الخبرات وكافة السبل اللازمة من أجل المساهمة في دعم مشاركتهما المقبلة، إلى جانب التأكيد على أن الناديين على أتم استعداد لتحقيق كافة الشروط والمتطلبات اللازمة.

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