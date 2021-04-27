المصدر: الإمارات اليوم

تجديد

تدرس إدارة نادٍ محترف تجديد عقد مدرب الفريق الأول قبل استئناف منافسات الدوري من أجل تعزيز الثقة المتبادلة، خصوصاً أن الفريق تنتظره مباريات قوية ومصيرية ذات صلة بمركز الفريق في الترتيب.

متطوعات

أثنى صحافيون يغطون مجموعة الشارقة بدوري أبطال آسيا للأندية على الدور الكبير الذي تقوم به متطوعات يعملن في المركز الإعلامي الخاص بالبطولة، ما سهل كثيراً من عمل الصحافيين الذين يغطون أحداث البطولة.

قيد

فشلت محاولات بعض الأندية لزيادة عدد قيد اللاعبين من فئة الأجانب والمواليد والمقيمين في الموسم المقبل إلى ثمانية لاعبين، ما رفضته رابطة المحترفين، واكتفت بالسماح بقيد سبعة فقط، ليكون من بينهم ستة على أرضية الميدان.

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