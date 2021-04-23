«الجيم» يجهّز زهران للعودة إلى الملاعب

المصدر: الإمارات اليوم

يستعد مدافع عجمان، حسن زهران، للعودة بقوة إلى الملاعب، من خلال ظهوره بأحد مراكز اللياقة البدنية في دبي، إذ نشر فيديو عبر حسابه في «فيس بوك»، وهو يؤدي تدريبات تقوية للركبة التي اضطر إلى إجراء عملية جراحية فيها بعد إصابته، وحُرم بسببها استكمال الموسم. وأكد اللاعب لـ«الإمارات اليوم»: «لا أنوي الاعتزال، مازلت أشعر بأنني قادر على مواصلة اللعب، والمشورات تؤكد أن برنامج التأهيل يسير بشكل جيد».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news