"الإمارات للدراجات الهوائية" يعتلي منصة التتويج في سباق بلجيكي

المصدر: وام

حقق ماتيو ترينتين من فريق الإمارات للدراجات الهوائية ً المركز الثالث في سباق دي برابانتس بييل البلجيكي..في أولى سباقات الأردين الكلاسيكية. وتولى سفين إيريك بيستروم قيادة الأداء الهجومي في النصف الثاني من السباق، ممهداً بذلك الطريق أمام زميله ترينتين للانطلاق واحتلال صدارة المجموعة المتقدمة.

وتمكن ترينتين من تجاوز مجموعة من أفضل الدراجين وقيادتهم على طول 25كم، متقدماً بفارق 20 ثانية عن المجموعة مع وصولها إلى الدورة الأخيرة في مضمار أوفيريسي في بلجيكا.

وقبل 8 كم من خط النهاية، انضم توم بيدكوك (إينيوس-غرينادييرز) وفاوت فان آرت (جامبو-فيزما) إلى منافسهما ترينتين في المقدمة ، ومع وصوله إلى خط النهاية، انطلق بيدكوك بأقصى سرعته متجاوزاً منافسيه، ليحتل بذلك المركز الأول متقدماً بفارق ثانيتين فقط عن منافسه تريتنين الذي جاء في المركز الثالث.

وقال ترينتين: "تمكنت من التقدم بفارق جيد قبل وصولنا إلى الدورة الأخيرة، وكنت أقود الدراجة بوتيرة ممتازة، لكن المنافسة كانت قوية ولم أتمكن من الحفاظ على مركزي المتقدم. ومع وصول منافسيّ فان آرت وبيدكوك إلى جانبي، قررت تخفيف سرعتي بعض الشيء، بهدف استعادة طاقتي قبل وصولنا إلى خط النهاية لأحظى بفرصة الفوز بمركز في منصة التتويج".

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