برج خليفة يحتفي ببطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

احتفى برج خليفة، البرج الأطول في العالم، ببطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، حيث قدّم البرج على واجهته عرضاً ضوئياً مميّزاً حمل شعار النسخة الثانية عشرة من البطولة الأهم على أجندة رياضة الجوجيتسو العالمية.

ويأتي هذا العرض المميّز في مبادرةٍ مبتكرة من شركة إعمار العقارية، وهي مطور أساليب الحياة العصرية الشريك لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، والداعم الدائم لفعاليات الاتحاد. وبادرت الشركة المطوّرة لبرج خليفة بتقديم العرض للجمهور المتواجد في محيط برج خليفة، مساء أول من أمس، في رسالةٍ تؤكد على الحاضنة المجتمعية الكبيرة التي تتمتع بها رياضة الجوجيتسو في دولة الإمارات.

واختتمت بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو فعاليات نسختها الثانية عشرة أمس مع منافسات فئة المحترفين في الحزام البني والأسود، لتتوّج البطولة في رابع أيامها الفعاليات الحماسية التي استضافتها جوجيتسو أرينا وسط إجراءات احترازية صارمة ضمنت لأكثر من 2000 رياضي من 80 دولة الوقوف على بساط المنافسات في بيئة صحية وآمنة.

وكان الخميس يوماً حافلاً لنجوم الإمارات ضمن فئة المحترفين، بعد أن حصد أبطال الإمارات في الحزام الأزرق والبنفسجي 22 ميدالية ملونة، ليحلوا في المرتبة الأولى برصيد 18320 نقطة في تصنيفات الدول، ولتحل البرازيل ثانيةً برصيد 9560 نقطة، وروسيا ثالثةً برصيد 2560 نقطة.

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